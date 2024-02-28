Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri Caddesi Ali Emiri 3. Sokak kesişiminde 34 BVY 613 plakalı minibüs, 34 DHY 912 plakalı Ford Focus otomobil, 21 HO 1040 plakalı şehir içi minibüs ve 34 EGB 845 plakalı Toyota Corolla otomobilin karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay

yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR