Diyarbakır'da Hemzemin Geçitte Bariyer Sorunu

Diyarbakır'da hemzemin geçitte bariyerler bozulup alarm çalınca sürücüler aradan gitmek zorunda kaldı.

Merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçesi sınırından geçen hemzemin geçitte bariyerler inip uyarı alarmı çaldı. Sürücüler, bir süre trenin geçeceğini düşünerek bekledi. Sürücüler, daha sonra tren geçmeyince bariyerlerin inmesi ve alarmın çalmasına rağmen bariyerlerin arasından geçti. Sorunun bir süre devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR