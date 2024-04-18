Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 188 Sikke ve 9 Obje Ele Geçirildi
Mersin'in Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde 188 sikke ile 9 obje ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 188 sikke ve 9 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Üst aramasında ve ikametlerinde 188 sikke ile 9 obje ele geçirilen şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
Eserler de incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.