Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bugün ara tatil başlıyor"
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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bugün ara tatil başlıyor"

13.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:08
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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