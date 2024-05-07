Marka Vekili Öztürk, Türkiye'deki Marka Tescili Süreçlerini Açıkladı

Karar Patent Kurucu Ortağı ve Marka Vekili Selçuk Öztürk, Türkiye'de marka tescili süreci ve önemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Markanın bir ürünü veya hizmeti diğerlerinden ayıran bir sembol olduğunu vurgulayan Öztürk, marka tescilinin yasal koruma için kritik bir adım olduğunu belirtti.

Öztürk, Türkiye'de marka tescili sürecinin Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından yürütüldüğünü ve aşağıdaki adımları içerdiğini açıkladı:

Marka Araştırması

Marka, bir ürünü veya hizmeti diğerlerinden ayıran, tanımlayan ve algıda farklılık yaratan bir semboldür. Marka tescili, bir markanın yasal olarak korunması için atılan önemli bir adımdır. Ancak marka tescili başvurusunda bulunmadan önce, seçtiğiniz markanın benzersizliğini ve tescil edilebilirliğini belirlemek için marka araştırması yapmak kritik bir öneme sahiptir. Araştırma süreci için tescile konu marka ya da logonuzu iletmeniz durumunda tüm detaylar Karar Patent tarafından sizlere sunulmaktadır. Türkiye'de marka araştırması yapmak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) resmi veri tabanı kullanır. Marka araştırması başvuru öncesi Karar Patent uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Hazırlığı

Marka tescili için gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuru formunun eksiksiz doldurulması önemlidir. Başvuru formunda markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin sınıfları, marka sahibinin bilgileri gibi detaylar yer almaktadır. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması, başvurunun sorunsuz bir şekilde işleme alınması için tüm aşamalarda Karar Patent veya farklı bir patent ofisinin uzman ekibi tarafından gerekli yönlendirmeler sağlanmaktadır. Marka tescili başvurusu yaparken başvurunun tamamlanması için belirlenen ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Başvuru ücreti, markanın tescil edileceği sınıf sayısına ve başvuru şekline göre değişiklik gösterir. Bu süreçlerde uzman bir patent ofisinden yardım alarak sektörünüze uygun sınıfların ve başvuru ücretinin belirlenmesi konusunda bilgilendirmesiyle işlemlerinizde destek olmaktadır. Marka tescili için başvuru hazırlığı süreci, markanın yasal koruma altına alınması için atılması gereken önemli bir adımdır. Bu süreçte, markanın doğru şekilde belirlenmesi, başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerin hazırlanması önemlidir.

Başvurunun Yapılması

Hazırlanan belgeler ve başvuru ücreti ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlemler yapılmaktadır. Marka tescili için başvuru yaparken, markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin sınıfları belirlenmelidir Markalar belirli sınıflara ayrılmıştır. Markaların faaliyet kapsamları doğrultusunda ya da tercih edilen hizmet alanlarına göre hangi sınıfa gireceği belirlenmelidir. Başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu yapılmaktadır.

Marka tescili için başvurunun yapılması süreci, markanın yasal koruma altına alınması için atılması gereken önemli bir adımdır. Başvuru yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu marka inceleme süreçleri başlar.

İnceleme Süreci

Türkiye'de marka tescili için atılması gereken önemli adımlardan biri, başvurunun yapılmasının ardından gerçekleşen inceleme sürecidir. Türk Patent ve Marka Kurumu marka tescil başvurularını aldıktan sonra, başvuruları detaylı bir şekilde incelemektedir. Mevcut marka veri tabanlarında benzer veya aynı markaların olup olmadığını kontrol eder. Bu araştırma sürecinde, başvurunun çakışma riski değerlendirilir ve ilgili tescil edilebilirlik kriterleri göz önünde bulundurulur. Başvurunun incelenmesi sırasında benzerlik dışında, markanın tescil edilebilirliği de değerlendirilir. Tescil edilebilirlik kriterleri, markanın genel olarak benzersiz olması, kamu düzenine aykırı olmaması, soyut veya genel terimler içermemesi gibi unsurları içerir. İnceleme süreci yaklaşık olarak 2-3 ay sürer.

Yayın ve İtiraz Süreci

Marka başvurusu sonrasında yapılan başvurunun uzmanlar tarafından kabul görmesi ve yayın kararı verilmesi halinde dosya üçüncü kişilere açık hale gelir ve itiraz süreci başlatılır. Vekil bu durumda önemli yer almaktadır kurum nezdinde yayın süreci ve sonrası için işlem süreleri kısıtlı olduğundan dolayı sürelerin kaçmaması ve hak kaybı yaşamamak adına vekil önemli yer almaktadır. İtiraz sürecinde, itiraz eden tarafın gerekçeleri ve kanıtları vekile tebliğ edilir ve başvuru sahibine savunma yapma hakkı verilir. Karar Patent veya farklı bir patent ofisi sizlere tüm konular hakkında bilgi ve belgeler iletilerek süreç hakkında destek sağlar.

Tescil ve Belge Alma

Başvurunun incelenmesi ve itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, TÜRK PATENT marka tescil başvurusunu kabul eder ve marka tescil kararı verir. Tescil kararının verilmesinin ardından, belge ödemesi yapılarak marka tescil belgesi hazırlanır. Tescil belgesi, marka sahibine markasının resmi olarak tescillendiğini ve kullanım hakkını elde ettiğini gösteren resmi bir belgedir. Markanız 10 yıl boyunca koruma altına alınır.