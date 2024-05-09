Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon, top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.