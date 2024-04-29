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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Pakistan'a gitti

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'in resmi davetlisi olarak Pakistan'a resmi ziyarette bulundu. Ziyarette Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na törenle 'Pakistan İmtiyaz Nişanı' tevdi edildi.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'in resmi davetlisi olarak Pakistan'a gitti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir'in resmi davetlisi olarak Pakistan'a resmi ziyarette bulundu. Ziyarette Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na törenle "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi.

Törende, iki ülkenin askeri yetkilileri ve diplomatlar da yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Selçuk Bayraktaroğlu Orgeneral Pakistan Selçuk Diplomasi Politika Dünya Güncel Haberler

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