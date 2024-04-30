Konya Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısında Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkileri Ele Alındı

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda yapay zekanın iş dünyasına etkileri ele alındı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte tüm sektörlerde köklü değişikliklerin yaşanacağına vurgu yaparak, Konya'nın ekonomik potansiyelini daha ileri seviyeye taşıması gerektiğini belirtti.

Konya Ticaret Odası'nın, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Meclis Başkan Vekili Ömer Faruk Okka tarafından açıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, konuşmasını gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk kürsüye geldi. Yapay zeka teknolojisinin iş alemine etkileri ile ilgili konuşan Başkan Öztürk, yapay zekanın iş yapma alışkanlıklarını kökten değiştireceğini ve bu sürece hızlı bir şekilde uyum sağlamanın işletmeler için verimlilik, düşük maliyet ve rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, Konya Ticaret Odası Meclisi'nin bu konuda öncü olmasını ve üyelere bu dönüşüm sürecini aktarmasını istedi.

Öztürk, "Konya üretimde ve ticarette çok kısa sürede çok hızlı bir atılım gerçekleştirmiştir. Ancak şu an bulunduğumuz noktanın şehrimizin gücünü yansıtmadığını, Konya'nın çok daha ileri seviyelerde olması gerektiğini biliyoruz. Konya Ticaret Odası olarak kurduğumuz ekosistemle firmalarımıza istihdam, ihracat, verimli ve nitelikli üretim konularında öncülük eden, yol gösteren bir modeli hayata geçirdik. Bunun yanı sıra, çağımızın üretim ve ticaret anlayışında yenilik ve değişim sürecinde firmalarımızla yol arkadaşlığı yapmakta; teknolojik dönüşüme şehrimiz reel sektörünün en hızlı şekilde uyum sağlaması, hatta firmalarımızın bu konuda öncü olması için politikalar geliştirmekte, projeler yürütmekteyiz. İnternet ve akıllı telefonların ticaret ve üretim anlayışının değişiminde üstlendiği rol tartışılmazdır. Bugün, Yapay Zeka teknolojinin ilerlemesi ile daha büyük bir değişimle karşı karşıyayız. Tüm sektörlerimizin kökten etkileneceği bu süreçte iş yapma alışkanlıklarımız tamamen değişecektir. İşletmelerimizde verimlilik, düşük maliyet ve rekabet avantajı elde etmenin yolu bu sürece en hızlı şekilde uyum sağlamaktan geçmektedir. Konya Ticaret Odası Meclisi'nin bu konuda öncü olmasını ve tüm üyelerimize iletmelerini istiyoruz. Konya'nın ekonomik potansiyelini daha ileri seviyeye getirmesi için bu dönüşüm sürecinde öncü olması gerekmektedir" dedi.

Konuşmasına Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve beklentiler konulu sunumla devam eden Öztürk, "Yerel seçimlerin ardından, iş alemi olarak artık beklentimiz ekonominin gündemin ilk sırasında yer almasıdır. Önümüzde 2028'e kadar seçimsiz bir dört yıl bulunmaktadır. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmalarımızın sürdürülebilirliğinin devamı için bu dört yıllık zaman dilimini hep birlikte çok iyi değerlendirmeliyiz. Yatırımların devamı için, beklentilerin etkin bir şekilde yönetilmesi, güvenin yeniden tesis edilmesi ve öngörülebilirliğin sağlanması gerekiyor" dedi.

Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK'in faaliyetleri ile ilgili sunum yaparak konuşmasını tamamladı. Toplantıda söz alan Meclis Üyeleri de görüş ve önerilerini paylaşarak katkıda bulundu. Meclis Üyeleri Naim Gökbaş ve Mustafa Bozdam gündemdeki konularla ilgili düşüncelerini dile getirdi. - KONYA