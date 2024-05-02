Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda çift kale maç yapıldı. Sakatlığı bulunan Marko Jevtovic antrenmana katılamadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon ve top kapma çalışmaları başlayan antrenmanda çift kale maç yapıldı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Antrenmana sakatlığı bulunan Marko Jevtovic katılamadı.