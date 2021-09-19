Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI AÇIKLAMASI: ORTADA SUİSTİMAL VARSA BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti. Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

TÜRKEVİ BİNASI AÇILACAK

KİTABINI TAKDİM EDECEK

"BU ZULMÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

"NE YAPARLARSA YAPSIN KERVAN YÜRÜYOR"

"BENİM VATANDAŞIM İSE GAYET MEMNUN"

"BİZZAT İŞİN ÜZERİNE KENDİM DE İLGİLENMEK SURETİYLE GİDECEĞİZ"

SEÇİM BARAJI

"KORİDORUN AÇILIP, AÇILMAMASI MESELESİ SİYASİ BİR MESELE"

"GÖÇMENLER KONUSUNDA TABİ Kİ MESAJIMIZ OLACAK"

"BM Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda bir mesajınız olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan,"Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak. Çünkü bunun en büyük yükünü çeken özellikle kahrını çeken biziz. Burada yaklaşık Türkiye'de bugün göçmenler olarak 4 buçuk milyon insan var. Bu yükü kaldırmaya çalışan Türkiye gereken adımların karşı taraftan da atılmasını bekliyor. Birinci derecede batı bunu karşı tarafta en önemli adım atması gereken bir blok. Bunu görmemiz lazım. Tabi Miçotakis'in görüşme talebini de yine aynı şekilde biz Amerika'da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada görüşmemiz var. Temenni ediyorum ki yaptıkları bu dokuzlu açıklamada maalesef arzu edilmeyen orada bazı beyanlar oldu. Bunun üzerinde Dışişleri Bakanlığı'mız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler ne derece direnecekler bunu da göreceğiz. Türkiye bu noktada kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek. Gereken kararı alır ve ona göre de adımlarımızı atarız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri