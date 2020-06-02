Son dakika haber! Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan şehitler için taziye mesajı Son dakika spor haberi: Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Federasyondan "Ülkemizin başı sağolsun" başlığıyla yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi. Kaynak: AA