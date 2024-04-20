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Siirt'te 18 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı

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Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin aranan ve Ankara'da yakalanan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı yakalandı.

Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete ilişkin aranan ve Ankara'da yakalanan zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 10 Ağustos 2006'da ilçeye bağlı Dişlinar köyünde N.K'nin öldürülmesi olayına karışarak firar eden ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldır aranma kaydı bulunan V.K'nin Ankara'nın Keçiören ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

İlçede 3 günlük fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Keçiören Jandarma Ankara Siirt Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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