Siirt İl Emniyet Müdürü'nün Annesi Hayatını Kaybetti

Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ün annesi Fatma Öztürk (84) hayatını kaybetti.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ün annesinin vefat ettiğini duyurdu. Vali Kızılkaya, "İl Emniyet Müdürümüz Necmettin Öztürk'ün muhterem anneleri Fatma Öztürk bu mübarek Kadir gecesinde rahmet-i rahmana kavuşmuştur. Kıymetli İl Emniyet Müdürümüze başsağlığı ve sabr-ı Cemil, merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - SİİRT