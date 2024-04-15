Siirt'te Ot Toplarken Kaya Düşmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkiinde ot topladığı sırada yaklaşık 100 metre yüksek kayalıklardan düşen Ahmet Yıldız (60), hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezine bağlı Kayaboğaz ile Yerlibahçe köyü kırsalı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre ot toplamak için kırsala çıkan Ahmet Yıldız, dengesini kaybederek 100 metre yükseklikten düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİİRT