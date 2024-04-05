Siirt'te 15 operasyonda el yapımı patlayıcılar imha edildi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte geçen ay yürütülen 15 operasyonda 2 el yapımı patlayıcı anahtar düzeneğinin bulunarak imha edildiğini, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Pervari Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Siirt Valiliği sosyal hesabından canlı olarak yayınlanan "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele ve seçim sonrası güvenlik önlemleri ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu kaçıran başta terör örgütü olmak üzere suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ifade eden Kızılkaya, bunun için her türlü tedbirin alındığını anlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mart ayında icra edilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Mart ayında 15 operasyonda 2 el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği bulunarak imha edildi. Operasyonlarda AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 367 muhtelif fişek ele geçirildi. Sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. 2 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 1 şahsın yakalama çalışması devam etmektedir. PKK/KCK'ya yönelik 'terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından aranan 2 şahıs yakalanmış, 1 kişi tutuklanmış, 1 kişi serbest bırakılmıştır. Yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak haklarında adli soruşturma başlatılmıştır. 'DEAŞ terör örgütüne üye olma' suçundan 1 kişiyi yakalanmış, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

Kızılkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin martta 87 şüpheli hakkında adli işlem yaptığını belirterek, çalışmalar neticesinde 4 kilo 28 gram eroin, 1 kilo 874 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu nitelikte hap, 3 uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildiğini aktardı.

"Mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suç örgütü çökertildi"

Vali Kızılkaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlara ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Gümrük kaçağı 10 bin 409 paket sigara, 44 cep telefonu ile 26 tarihi eser, 60 sahte banknot, 4 define aramada kullanılan dedektör, 13 kazı malzemesi, 4 sikke ve kopya düzeneği olarak kullanılan ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir suç örgütü çökertildi. 15 bin 610 uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Ayrıca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalarda, son bir aylık dönemde 42 siber olayı meydana gelmiş, 33 olay aydınlatılmıştır. 'Terör örgütü propagandası' suçundan 69 kişi, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 14 kişi, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 83 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Pervari ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığı ve adli soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaşan Kızılkaya, ilçede güvenlik tedbirlerinin üst seviyede devam ettiğini dile getirdi.???????

Toplantıya, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de katıldı.