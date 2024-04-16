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Siirt'te kaybolan alzaymır hastasının cesedine ulaşıldı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasının uçurumda cesedine ulaşıldı.

İlçenin Bağlıca köyü Aşağı Dibekli mezrasında yaşayan alzaymır hastası Hüseyin T'den dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede yapılan aramada, Hüseyin T'nin uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

Bulunduğu bölgeden çıkarılan cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Siirt Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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