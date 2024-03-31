Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi oy kullandı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte, Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oy kullandı.

Vali Kızılkaya, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Siirt il genelinde her türlü güvenlik tedbirinin alındığını ifade eden Vali Kızılkaya, "Seçimlerin, huzur ve güven ortamı içerisinde, hoşgörünün egemen olduğu bir atmosferde geçeceğine inanıyoruz" dedi. - SİİRT