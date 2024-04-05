Siirt'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Siirt il genelinde asayiş ve güvenlik ile ilgili toplantı yapıldı.

Pervari Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen aylık değerlendirme toplantısına, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük katıldı.

Vali Kızılkaya toplantıda yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mart ayında icra edilen 15 operasyon faaliyetinde; 2 adet EYP anahtar düzeneği bulunarak imha edilmiştir. 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 367 adet muhtelif fişek ele geçirilmiştir. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şahıs yakalanmış, 2 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 1 şahsın yakalama çalışması devam etmektedir. PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanın engellenmesine yönelik kanuna muhalefet suçlarından aranan 2 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs serbest bırakılmıştır. PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak haklarında adli soruşturma başlatılmıştır. DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalanarak hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce mart ayında 52 olay gerçekleşmiş olup 87 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 4 kilo 28 gram eroin, 1 kilo 874 gram esrar, 34 gram metamfetamin maddesi, 17 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Narkotik maddelerin ve şüphelilerin yakalanması amacıyla mücadelemiz kararlılıkla sürerken, vatandaşlarımıza en iyi narkotik polisi anne uygulaması eğitimi ve uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi kapsamında; Siirt Kazım Karabekir Ortaokulunda 43 anne ve anne adayına bilgilendirme yapılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce il merkezi ve ilçelerimizde asayiş yönünden yapılan çalışmalarda; Mart ayı içerisinde 7 olay gerçekleşmiş olup 11 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; 10 bin 409 paket gümrük kaçağı sigara, 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 26 adet tarihi eser, 60 adet sahte banknot, 4 adet define aramada kullanılan dedektör, 13 adet kazı malzemesi, 4 adet sikke ve 1 adet kopya düzeneği olarak kullanılan ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirilmiştir. Ayrıca organize suç örgütlerine yönelik icra edilen operasyon sonucunda mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 suç örgütü çökertilmiş, 15 bin 610 adet uzun namlulu silah mühimmatı ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 5 şüpheli tutuklanmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalarda; son 1 aylık dönemde 42 Siber olayı meydana gelmiş olup 33 olay aydınlatılmıştır. Terör örgütü propagandası yapan 69, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 14, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işleyen 83 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. 114 Yasa dışı bahis ve 135 müstehcen içerikli paylaşım yapan sitenin kapatılma işlemi yapılmıştır" bilgisini verdi.

Mart ayı içerisinde Siirt il genelinde 268 asayiş olayı meydana geldiğini, bahse konu olaylardan 150 olayın aydınlatıldığını belirten Vali Kızılkaya, "Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 125 şahıs yakalamış, 73 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 52 şahıs ise tutuklanmıştır. Faili meçhul olayların aydınlatılması maksadıyla yapılan çalışmalar sonucunda, 2024 yılı içerisinde 12 faili meçhul asayiş olayı aydınlatılmıştır. Trafik Şube Müdürlüklerimizce Mart ayı içerisinde 25 bin 41 araç denetlenmiştir. Yapılan denetlemeler neticesinde 4 sürücü belgesi geri alınmış, 30 araç trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarını ihlal eden 301 sürücüye ceza uygulanmıştır. Toplam 102 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalardan 1 tanesi ölümlü, 40 tanesi yaralanmalı, 61 tanesi ise maddi hasarlı kazalardan oluşmaktadır" ifadelerini kullandı. - SİİRT