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Siirt'te terör örgütüne yardım ve yataklıktan hükümlü yakalandı

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Siirt'te hakkında terör örgütüne yardım ve yataklıktan kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Siirt'te hakkında terör örgütüne yardım ve yataklıktan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Eruh ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.B. cezaevine gönderildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Siirt Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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