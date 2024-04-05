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Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi Programları Düzenlendi

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Diyarbakır, Elazığ, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası kapsamında 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Elazığ

Elazığ'da da camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda namaz kılındı, dua edildi.

Merkez İzzet Paşa Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Batman

Batman'da camilerde İl Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Ulu Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başta Filistinliler olmak üzere tüm İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından vaaz verilen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mevlit okunan ve ilahiler seslendirilen programda ikramlarda bulunuldu.

Kızıltepe ilçesinde de Kenan Köse Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi, İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan vaaz verdi.

Siirt

Siirt'te camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Tarihi Ulu ve Hacı Fethi Serin camilerinde yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İl Müftüsü Şakir Pinal, Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin bilgi verdi.

Şırnak???????

Kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Ulu Cami'de din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Vaiz Veli Tatar, vaazında Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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