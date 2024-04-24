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Siirt'te minibüs ile otomobil çarpışması: 7 yaralı

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Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tahsin A'nın kullandığı 01 TA 148 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Üniversite Kavşağı'nda karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 D 0038 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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