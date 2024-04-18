Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt'te terör örgütüne yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Eruh ilçesinde olduğu bilgisini aldı.
Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.???????
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.B. cezaevine gönderildi.