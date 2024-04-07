Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Siirt'te otomobilin demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerleri aşarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - SİİRT