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Siirt'te Ramazan Bayramı öncesi yoğun alışveriş

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Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'na 1 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı için hazırlık yapan vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya ilgi gösterdi. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve tatlı satan esnaf da yoğun ilgiyle karşılaştı. Bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Helvacılar Çarşısı'nda bayram şekeri satan Veysel Sevilgen, bayram nedeniyle şeker, lokum ve kuruyemişlere yoğun talep olduğunu söyledi. İnsanların buraya gelerek alışverişlerini yaptığını belirten Sevilgen, "Şimdiden herkese huzurlu ve hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Edip Özdemir ise, "Şu an çarşı çok kalabalık, yoğun bir şekilde herkes alışverişe çıkmış. Biz de alışverişe geldik. Şimdiden herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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