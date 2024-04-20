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Siirt'te Turizm Haftası'nda Yamaç Paraşütü Heyecanı

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Siirt'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Botan Vadisi Milli Parkı'nda yamaç paraşütü heyecanı yaşandı. Siirt Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe farklı kulüplerden 15 sporcu katıldı. Pilotlar, yamaçtan havalanarak hedefe inmeye çalıştı. Bölgenin uçuşlara elverişli olduğunu belirten pilotlar, doğaseverleri Botan Vadisi'ne davet etti.

Siirt'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Botan Vadisi Milli Parkı'nda yamaç paraşütü heyecanı yaşandı.

Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Siirt Gençlik ve Spor Kulübünce Botan Vadisi Milli Parkı Deyr mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Erasmus Değişim Programı kapsamında Siirt'te bulunan Portekiz, İtalya, Romanya ve Bulgaristan uyruklu gençlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte pilotlar, yamaçtan havalanarak hedefe inmeye çalıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve Siirt Gençlik ve Spor Kulübü pilotu Soner Yılmaz, etkinliğe farklı kulüplerden 15 sporcunun katıldığını söyledi.

Desteklerinden dolayı Vali Kemal Kızılkaya ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siirt, yamaç paraşütü için çok elverişli. Termik akımlarına kapılarak aynen kartallar gibi gökyüzünde uçuyoruz. Siirt pilotları olarak Türkiye Hava Sporları Federasyonunun düzenlediği yarışmalara da katılarak hem ilimizi hem de bölgemizi temsil ettik. Tüm doğaseverleri Botan Vadisi'ne bekliyoruz. Burada ilgi çekici doğa harikası var."

Pilot Muhittin İdiz de doğaseverlerle Botan Vadisi'nde bir araya gelerek güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Bölgenin uçuşlara çok elverişli olduğunu dile getiren İdiz, "Geçen yıl da yarışmalara katılarak ilimizi Türkiye'ye tanıttık. Bugün de hava elverişli olduğu için Botan Vadisi'ne geldik. Güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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