Alanya Kestelspor Başkanı Uğur, Siirtspor maçındaki olayları kınadı

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Alanya Kestelspor'da Başkan Levent Uğur, Siirtspor maçı öncesi yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Yaşanan tüm bu olayların ardından gerekli mercilere başvurarak adli ve idari süreçleri ivedilikle başlatıp, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tepkimizi koyacağız" dedi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, ligin 29. haftasında deplasmanda Siirtspor ile karşı karşıya geldi. Alanya temsilcisi, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Alanya Kestelsporlu futbolcular ile Siirtsporlu futbolcular arasında maç öncesinde olaylar çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Müsabaka öncesi soyunma odasında ve koridorlarda takımımıza haince yapılan jilet, demir sopa ve bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

" Siirt'te yaşadığımız şiddet ve tehdit olaylarını kınıyoruz"

Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur ise oyuncularına yapılan saldırıyı kınayarak, "Bugünkü (dün) maruz kaldığımız saldırı ve futbol terörünün sporun tehdit ve şiddet unsurlarıyla ilişkilendirilmesi kabul edilemez, sadece sporun ruhunu zedelemez, aynı zamanda sporcuların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkiler. Yaşanan tüm bu olayların ardından gerekli mercilere başvurarak adli ve idari süreçleri ivedilikle başlatıp bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tepkimizi koyacağız. Biz Alanya Kestelspor Kulübü olarak Siirt'te yaşadığımız şiddet ve tehdit olaylarını kınıyor, sporun temel değerlerini korumak; şiddet ve tehdit unsurlarını sporun dışında tutmak için futbolun bir oyun olduğunu idrak ederek aklı selim ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Müsabaka öncesi her türlü şiddet, darp ve psikolojik travmaya maruz kalmalarına rağmen 3 puanımızın silinme ihtimalini göz önünde bulundurarak sahaya çıkan ve Türk Sporu adına mücadele eden Sportif Direktörümüze, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA