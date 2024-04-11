Siirt Valisi ve eşi, şehit Jandarma Er Süleyman Sungur'un ailesini ziyaret etti

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, 2021 yılında Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un ailesini evlerinde ziyaret etti.

Bayram ziyaretinde Vali Kızılkaya, şehit ailesiyle bir araya gelerek, sohbet edip hatırlarını sordu. Şehit ailesinin taleplerini dinleyen Vali Kızılkaya, şehit Süleyman Sungur'un babası Salih Sungur ve diğer aile bireylerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Emanetlerimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Devletimiz her daim sizlerin maddi ve manevi yanınızdadır" dedi.

Şehit ailesini ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de eşlik etti. - SİİRT