Siirt'te Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu

Siirt'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünce Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda, şehitler için dua edildi.???????

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Durmaz, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Hüseyin Altınışık, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.