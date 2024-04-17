U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarının takvimi belli oldu.

2023-2024 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 76 ilden 128 takımın katılımı ile toplam 22 tarafsız grup merkezinde yapılacak. Müsabakalar 6'şar takımlı 20 grupta 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde, 4'er takımlı 2 grupta ise 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde oynanacak. U16 Liginde il şampiyonu olan Yolspor, 1. kademe maçlarına Bingöl'de çıkacak. 18-21 Nisan tarihleri arası 6 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Bingöl Grubunda Muş İdman Yurdu, TPAO Batman Petrolspor, Tatvan İdman Yurdu, Amed SF, Elazığ Yolspor, Siirt İl Özel İdare yer alıyor. - ELAZIĞ