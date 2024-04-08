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Siirt'te Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Siirt'te Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler için mevlit okututuldu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez Hacı Fethi Serin Camii'nde düzenlenen mevlit programına Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Durmaz, kurum amirleri, polis teşkilatı, Mehmetçikler, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Kemal Kızılkaya Tuğgeneral Jandarma Siirt Güvenlik Yerel Haberler

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