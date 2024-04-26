Siirt'te doğal yayla muzu yoğun ilgi görüyor

Siirt'in yüksek kesimli yaylalarında doğal ortamda yetişen ve "yayla muzu" olarak da bilinen ışkın tezgahlarda yerini aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde baharda dağlardaki karın erimesiyle ortaya çıkan ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Işkının dağlarda doğal olarak kendiliğinden yetiştiğini ifade eden satıcı Özgür Çelik, "Gördüğünüz yayla muzudur. Diğer adıyla ışkın diye biliniyor. Doğal ve organiktir. Kırsal alanda dağlık bölgelerde yetişiyor. Karlar çözüldükten sonra ortaya çıkıyor. Bu sene kilosu 100 TL ile 120 TL arasında satılıyor. Yayla muzunun faydaları saymakla bitmiyor. Her derde devadır, şifadır. Hiçbir yan etkisi yok, doğal bir bitkidir. Tohumla falan ortaya çıkmıyor, sadedir. Özellikle şeker hastalığının dermanıdır. Şifadır şeker hastalığı için" dedi.

Işkın almaya gelen Usame Kaçar ise, "Yayla muzu almaya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzeldir. Şekere, tansiyona ve kalbe, her şeye dermandır. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelip alsın, yesin" diye konuştu. - SİİRT