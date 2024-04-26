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Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu

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Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine gelerek trafik akışını tek yönden sağladı.

Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt- Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücü isimleri ve plakaları bilinmeyen 5 araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yolda tedbir alarak trafik akışını tek yönden sağladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtalan trafik Siirt Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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