Son dakika haber... İzmir'de protokolün katılımıyla koronavirüs denetimi
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Son dakika haber... İzmir'de protokolün katılımıyla koronavirüs denetimi

Son dakika güncel haberine göre İZMİR'in Balçova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla iş yerleri denetlendi.

Son dakika haber... İzmir'de protokolün katılımıyla koronavirüs denetimi
06.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:20

İZMİR'in Balçova ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla iş yerleri denetlendi. Kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirten Vali Köşger, "Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medyadan "Yarın tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk, zabıta, hepimiz sahada olacağız" açıklaması yaptı.

Paylaşımın ardından Bakanlık tarafından 81 il valisine 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında İzmir Balçova ilçesinde, bugün saat 10.00'da denetimler yapıldı. Denetime İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Sağlık Mehmet Burak Öztop, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve beraberindekiler katıldı. Köşger ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Öğütçen Caddesi'ndeki restoran, kafeterya, fırın ve berber gibi birçok işyerlerinde koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Vali Köşger, girdiği iş yeri sahiplerinden bilgiler alırken, müşterilerle de sohbet etti. Kahvaltı yapan vatandaşlara afiyet olsun diyen Vali Köşger, o sırada maskesi takılı olan vatandaşa 'Kahvaltı yaparken maske takmaya gerek yok' diyerek takıldı.

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Köşger, yeni normalleşme sürecine herkesin uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Vali Köşger, "Süreci en iyi yöneten ülkeler arasında yer alıyoruz. Yeni normalleşme sürecine daha iyi riayet etmeliyiz. Ancak biraz hızlı şekilde normalleşmeye başlanıldığını görüyoruz. İzmir bir turizm merkezi. Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Çeşme'de bu konuyla ilgili uygulama yapılan mekanlar oldu. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim. Hayatın ve ekonominin de devam etmesi lazım. Ülkemizin üretmesi gerekiyor. Eğlenmek isteyen vatandaşlarımızın da kurallara uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, yeni normali hızlı bir şekilde içselleştirmeleri ve hayatlarına bu çerçevede devam etmelerini bekliyoruz. Gereksiz yakınlaşmalara girmemek gerekiyor. İhtiyaç değilse seyahatler yapılmasın. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ülke ekonomisini ve hayatı durdurmadan kurallara uyarak devam edeceğiz. Buradaki denetimlerde de Balçova esnafının kurallara uyduğunu gördük. İzmirlilere teşekkür ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

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