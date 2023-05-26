Balçova'da Gençler, Narkoz ile Coştu

Üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, Balçova Belediyesi'nin düzenlediği moral konserinde, İzmir'in sevilen gruplarından Narkoz ile stres attı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, geçen yıl başlattığı yaz konserlerinin gençler tarafından beğenilmesi üzerine bu yılda gençler için moral konserleri düzenleme kararı aldı. Adalet ve Demokrasi Parkı'nda düzenlenen ilk konserde sahne alan İzmir'in sevilen gruplarından Narkoz, Balçovalılara müzik dolu bir gece yaşattı. Kendi şarkılarının yanı sıra nostaljik şarkıları da kendilerine özgü tarzlarıyla yorumlayan Narkoz, izleyicilerden tam not aldı.

Covid-19 pandemisinden sonra gençlerin çok bunaldığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Pandemi gibi, deprem gibi olaylar nedeniyle siz sevgili gençler çok yoruldunuz. Biz de yoğun okul dönemi sonunda ve sınavlar öncesinde sizlerin güzel zaman geçirmenizi istedik. Çünkü sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler iyi olursanız ülkemizin geleceği de iyi olacak. Bu nedenle bizim umudumuz sizlersiniz, baharı getirecek olan sizlersiniz" dedi.