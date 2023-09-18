İzmir Balçova Belediyesi, Geçim Zorluğu Çeken Ailelere Eğitim Desteği Veriyor

Balçova'da her yıl olduğu gibi bu yıl da geçim zorluğu çeken ailelere eğitim desteği veriliyor. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları, Balçova Belediyesi tarafından karşılanıyor; çocukların ise bu destekten haberi olmuyor.

Artan hayat pahalılığı her alanda olduğu gibi eğitim alanında da vatandaşların belini büküyor. Her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olması için çalışmalarını sürdüren Balçova Belediyesi de vatandaşların artan eğitim masraflarını karşısında zorlanmamaları için ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının kıyafet ve kırtasiye ihtiyaçları Balçova Belediyesi tarafından karşılanıyor. Çocukların ise verilen yardımdan haberi olmuyor.

Sistemin nasıl işlediği hakkında bilgi veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Ne yazık ki şu anda ülkemizde adaletsiz bir eğitim sistemi var. Bunun üzerine bir de hayat pahalılığı vatandaşımızı çaresiz bırakıyor. Biz her yıl yaklaşık 1500 çocuğumuzun okul kıyafetlerini ve kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bizim uyguladığımız sistem de çocuklar ailelerinin bu yardımı aldığını bilmiyor. Normal bir mağazadan gidip alışverişini yapıyor. Ürün çeşitliliğini de sağlayarak tek tip bir görüntünün oluşmamasını sağlıyoruz. Bu konuda Meclis Üyelerimizin de desteği ile Balçova Belediyesi olarak ailelerimizin yanında oluyoruz" diye konuştu.