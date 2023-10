Balçova Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi Açıldı.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ - KAMERA: KERİM UĞUR

Balçova Belediyesi'nce yaş almış bireylerin egzersiz ve sosyalleşme alanı olarak yapılan Olgun Gençlik Merkezi törenle açıldı. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Nüfusumuz gittikçe yaşlanıyor. 10 sene öncesinde genç nüfus diye övünüyorduk ama yavaş yavaş bizler de Avrupa'nın yaşlı nüfusuna girmeye başladık. Bu yüzden bu tür yerler çok daha önem kazanıyor. Belediyelerimiz yapıyor ama aslında bunu devletin yapması lazım. Esas önemli olan bunun devlet politikası haline gelmesidir. Dileğimiz bu mekanların çoğalması, insanların burada sosyalleşmesi, birbiriyle konuşması, kaynaşması" dedi. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da, "Dünyanın gelişmiş ülkeleri gümüş ekonomi denilen bir sisteme geçtiler. Yaş almış bireyleri gözeterek, kültür, sağlık ekonomi başta olmak üzere her alanı yaş almış bireylere göre planladılar. Bizim ülkemizde böyle bir planlama ya da anlayış var mı? Üzülerek ifade ediyorum ki yok. Ülkedeki huzurevleri ya da yaş almış bireylerin ihtiyaçları için bir planlama yapılmıyor. İyi ki CHP'li belediye başkanları var" diye konuştu.

Yaş almış vatandaşların ve Alzheimer hastalarının zaman geçirebilecekleri ve tedavi olabilecekleri Balçova Belediyesi 'Olgun Gençlik Merkezi törenle açıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı (SEV) Başkanı Murat Çim, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

"BELEDİYELERİMİZ YAPIYOR AMA ASLINDA DEVLETİN YAPMASI LAZIM"

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yaşlı vatandaşların sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti. Selvi Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Nüfusumuz gittikçe yaşlanıyor. 10 sene öncesinde genç nüfus diye övünüyorduk ama yavaş yavaş bizler de Avrupa'nın yaşlı nüfusuna girmeye başladık. Özellikle 65 yaş üzeri olgun gençlerimizin diyelim bir çok kronik hastalığı da beraber geliyor. Alzheimer çağımızın hastalığı diyorlar bu farklı bir şey ama bir sürü böyle fiziksel rahatsızlıklar. Önemli olan daha bu aşamaya gelmeden bunların önlenmesi. Koruyucu hekimlik, aile hekimliği, bunların önlenmesi. Ama yeterince bunlar yerine geliyor mu dersek, maalesef hayır. O nedenle de bu tür yerler çok daha önem kazanıyor. Yani bunu belediyelerimiz yapıyor ama aslında bunu devletin yapması lazım en azından her mahallede. Ama maalesef bu olmuyor hem koruyucu hekimlikle beraber. Bu iş yerel yöneticilerin de işidir ama esas önemli olan bunun devlet politikası haline gelmesidir. Tıpkı çocuk beslenmesinde, çocuklarımızın gelişmesinde olduğu gibi. Çok güzel bir mekan açmışlar. Dileğimiz bu mekanların çoğalması, insanların burada sosyalleşmesi, birbiriyle konuşması, kaynaşması. Çok güzel düşünülmüş. Umarım buradakiler de yeterince faydalanır ve mutlu olurlar. Ne kadar çok bu tür yerler açılırsa seviniyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

"YAŞ ALMIŞ BİREYLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN PLANLAMA YAPILMIYOR"

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca da yaptığı konuşmada iktidarın emeklilere yönelik plansızlığını eleştirdi. Biçer Karaca şunları söyledi:

"Türkiye nüfusunun 8 buçuk milyonu 65 yaş üstü. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Türkiye yaş almışların ülkesi halinde. Bunu bilerek, buna göre planlama yapmanın bir zorunluluk olduğu bir süreçten geçiyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri gümüş ekonomi denilen bir sisteme geçtiler. Yaş almış bireyleri gözeterek, kültür, sağlık ekonomi başta olmak üzere her alanı yaş almış bireylere göre planlamak ve ona göre bir gelişim platformu oluşturmak demek. Bizim ülkemizde böyle bir planlama ya da anlayış var mı? Üzülerek ifade ediyorum ki yok. Ülkedeki huzurevleri ya da yaş almış bireylerin ihtiyaçları için bir planlama yapılmıyor. İyi ki CHP'li belediye başkanları var. İyi ki sosyal belediyecilik anlamında, her kesimi gözeten, her kesim için yaşamı kolaylaştıran, her biri için de yeni ufuklar açan belediye başkanları var."

"İZMİR'İN AHDE VEFASININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Burası yalnızca hayatın ikinci baharını yaşayan büyüklerimize destek sağlayan bir mekan değil; burası bir hafıza merkezi. Gelecek nesillere ilham veren toplumsal belleğimiz bu merkezden İzmir'e yayılacak. Balçova Olgun Gençlik Merkezi şehrin ahde vefasıdır. Bütün gayretimiz İzmir'de insan onuruna yaraşır bir yaşantıyı herkes için inşa etmek. Refahın ve adaletin kalıcı olarak büyümesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sayılı günler kala bu hedefe sarsılmaz adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz Balçova Olgun Gençlik Merkezi bu yoldaki önemli kilometre taşlarından biri oldu. İzmir ikinci baharını burada huzurla, mutlulukla, sağlıkla yaşayacak. İzmir'in ahde vefasının en güzel örneklerinden biri Balçova'da açılmış oldu. Olgun Gençlik Merkezi hem Balçova'ya hem İzmir'e çok yakıştı" diye konuştu.

"DEVLET KURUMLARININ EKSİK KALDIĞI NOKTADAN YOLA ÇIKTIK"

Tesis hakkında bilgi veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, "Emekli olana kadar canını dişine takarak hayat mücadelesi veren büyüklerimiz, emekli olduktan sonra ya da belli bir yaşı geçince neredeyse devletin hiçbir imkanlarından ne yazık ki faydalanamazlar. Hani hepimiz söyleriz ya; Avrupa'da insanlar emekli olduktan sonra dünyayı gezerler. Ama bizim ülkemizde emekli olduktan sonra başka bir iş bulup hayatınızı devam ettirmek zorunda kalırsınız. İşte biz devlet kurumlarının eksik kaldığı bu noktadan yola çıkarak büyüklerimiz için de hizmet üretebileceğimiz alanlar oluşturmaya çalıştık. Sonuç olarak hem bir sosyal aktivite alanı olan hem de Alzheimer gibi önlenebilir hastalıkların önüne geçmek için faydalı olacağına inandığımız bu merkezi açmaya karar verdik" dedi.

Tesisin amacının sağlık olduğunu vurgulayan Çalkaya, "Merkezde bedensel egzersizlerin yanında, ahşap boyama, satranç, makrome, akılı telefon gibi teknolojik cihaz kullanım kursları da burada mevcut olacak. Büyüklerimizin yaşantılarında sıkıntı oluşturacak konularda eğitim ve seminerler verilecek. Bir psikolog arkadaşımız hem bireysel hem grup görüşmeleriyle burada vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bunun yanında, moral toplamak için sosyal etkinlikler ve çeşitli aktivitelerimiz olacak. Kısacası bu tesisimiz tecrübeleriyle her zaman bizlere ışık olan büyüklerimizin kendilerini rahat hissedecekleri huzur bulacakları yeni dostlar edinecekleri ve aynı zamanda sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğrenecekleri bir merkez olacak" diye konuştu.