Nilgün Buzan kimdir? Memleket Partisi İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Nilgün Buzan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Balçova Belediye Başkan adayı ise Nilgün Buzan. Nilgün Buzan kimdir? Nilgün Buzan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NİLGÜN BUZAN KİMDİR?

Mali müşavir olan Nilgün Buzan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Balçova Belediye Başkan adayıdır.