Balçova'da Ulusal Satranç Turnuvası tamamlandı

Balçova'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ulusal Satranç Turnuvası' tamamlandı. Turnuvaya kayıt yaptıran 367 yarışmacıdan dereceye girenlere ödüllerini Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya verdi.

Balçova Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Temsilciliği işbirliğiyle bu yıl 7. kez Ulusal Satranç Turnuvası düzenlendi. Balçova Spor Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı ve İzmir, Aydın, Hatay, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, Denizli, Ankara, Karaman, Düzce, Diyarbakır, Kars, Konya, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Çorum ve İstanbul illerinden toplam 367 sporcunun katıldığı turnuva 4 ayrı kategoride yürütüldü.

En küçüğü 7, en büyüğü 47 yaşında olan sporcuların her biri İsviçre Sistemi'ne göre en az 6 maç yaptı. Müsabakalar sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaların yanı sıra tablet, bisiklet, satranç saati ve satranç takımı hediye edildi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren yarışmacılara Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Temsilcisi Hasan Karaköse ve Uluslararası Baş Hakem Birol Yüce ile birlikte hediyelerini veren Başkan Çalkaya, turnuvaya çocuklarını getiren ailelere hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. O yüzden Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyacak olan çocuklarımıza büyük görevler düşüyor. Ülkemizin geleceği üzerine bu sorumluluğu alacak çocuklarımızın iyi yetişmesi bizim ilk görevimiz. Satranç sporunu bu anlamda çok önemsiyoruz. Çocuklarımız satranç oynayarak, doğru düşünmeyi, analiz ve hamle yapmayı öğrenecek. Onlar, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak. Biz de onlara sonuna kadar destek vereceğiz, sizlere de çocuklarınızı bu turnuvaya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum."