İZMİR'DE LÜKS SİTEDEKİ YANGINLA İLGİLİ SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balçova ilçesi çıkışı Narlıdere ilçesi girişindeki Yenikale Mahallesi'ndeki lüks sitede çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ise yangının hangi dairede ve hangi sebeple çıktığının araştırıldığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Ayrıca söz konusu sitede doğal gazın bulunmadığı, jeotermal ısıtmanın kullanıldığı vurgulandı.

İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA

Sitede dairesi bulunan sanatçılardan İbrahim Tatlıses'in ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yangının kendine ait dairede başladığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirtip, Benim evim en üst katta. Yangın alt katlarda başladı. Şu an İstanbul'dayım. Herkese geçmiş olsun. Cana geleceğine mala gelsin dedi.

SİTE SAKİNLERİ GECEYİ ANLATTI

Sitedeki diğer bloklarda yaşayan vatandaşlar ise gece yaşanan korku dolu anları anlattı. Vatandaşlardan Bora Özdemir, Çok kuvvetli bir bina yangınıydı. Cephedeki kuru ahşaplar cayır cayır yandı. Ahşapların yanmasının bitmesinin bile beklendiğini düşünüyorum. İlk başta insan sesleri vardı ama itfaiye o konuda çok hızlı davrandı ve insanları balkonlardan aldı. Yangın boyunca ufak patlama sesleri duyduk. Bunun evlerde unutulan eşyalardan kaynaklandığını düşündük. Biz yan sokaktaydık dedi.

Yanan binanın yan bloğunda yaşayan Yeter Karakuzulu ise Alevler çok kısa sürede yayıldı. Kat kat yayıldı. Herkes bağırıyordu. 'Kurtarın bizi' diyorlardı. Çok korktuk diye konuştu.