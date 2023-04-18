Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıl Dönümünde Balçova Belediyesi'nden Yakup Kepenek'e Onur Ödülü

Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) tarafından Köy Enstitüleri’nin kuruluş günü nedeniyle düzenlenen panelde, Prof. Dr. Yakup Kepenek’e Aydınlanma Onur Ödülü verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen törende Kepenek’e ödülünü, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu birlikte takdim etti.

Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) tarafından Köy Enstitüleri'nin kuruluş günü nedeniyle düzenlenen panelde, Prof. Dr. Yakup Kepenek'e Aydınlanma Onur Ödülü verildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen törende Kepenek'e ödülünü, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu birlikte takdim etti.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği ve Balçova Belediyesi tarafından köy enstitüleri devrimini unutturmamak ve cumhuriyetin aydınlanmacı fikrini yaşatmak için 20 yıldır birlikte düzenlenen etkinlikler kapsamında bu yıl 'Köy Enstitülerinden Günümüze İletiler' paneli düzenlendi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Deva partisi Balçova İlçe Başkanı Ercan Arkın, panelistler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin açılışında YKKED Mandolin Korosu bir mandolin dinletisi sundu.

Panelin açılış konuşmasını yapan YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu, "Biz yıllardır Balçova Belediyemizin de katkılarıyla aydınlanma ışığının meşalesini taşıyan çok önemli insanlarımıza bu ödülü verdik. Bugün de kıymetli öğretmenimiz ve düşün insanı Sayın Yakup Kepenek'e bu ödülü vermekten onur duyuyoruz" dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Köy Enstitüleri; bir insan ile bir köyü, bir köy ile bir şehri, bir şehir ile bir ülkeyi değiştirdi. Köy Enstitüleri devriminin gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için biz de Balçova Belediyesi olarak aynı yoldan devam ediyoruz. Hayatına dokunduğumuz, eğitimine katkı koyduğumuz tek amacımız bir insanı, bir genci dolayısıyla ülkemizi değiştirip geliştirmektir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu da yaptığı konuşmada eğitimin ve öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyetin ışığı olan Köy Enstitüleri bu ülkede değişimin öncüsü olmuştur. Köy Enstitülerinin eşitlikçi, laik, demokratik, kamusal, parasız ve bilimsel eğitim bizim örnek almamız gereken eğitim modelidir. Şimdi de bu değerlere dönüş yaparak ileriye doğru bir hamle yapmak zorundayız" dedi.

Prof.Dr.Kemal Kocabaş'ın yönettiği panele, CHP önceki dönem milletvekilleri Mustafa Gazalcı, Türkan Miçooğullları, Prof.Dr.Dilek Aykut Seymen ve önceki dönem Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da konuşmacı olarak katıldı. Köy Enstitüleri'nin yeni kurulan Cumhuriyet döneminde toplumsal değişime katkılarını anlatan konuşmacılar, bugün bile modern toplumlarda uygulanan eğitim modellerinde Köy Enstitüleri modelinin izlerinin görüldüğünü örnekleriyle izleyicilere aktardılar.

Aydınlanma Onur Ödülü ve Beratını Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, YKKED Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ve torunu Ela Kepenek'in elinden alan Prof.Dr.Yakup Kepenek, hayatının en anlamlı ödüllerinden birisini aldığını belirterek, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ilerlerken birinci yüzyıldan almamız gereken çok önemli değerler var. Bunların başında Köy Enstitülerinin yaptığı gibi gençlerin üretim ve yetenek güçlerinin özgür bir şekilde açığa çıkmasını sağlamaktır" diye konuştu.