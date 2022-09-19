Son dakika haber! İzmir'de hafif ticari aracın çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... İzmir'in Balçova ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden aldığı kontak anahtarıyla otoparktaki hafif ticari aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'in Balçova ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden aldığı kontak anahtarıyla otoparktaki hafif ticari aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, 17 Eylül'de Korutürk Mahallesi Sera Sokak'taki bir iş yerine giren hırsızlık zanlısı, ofisteki kontak anahtarını çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, tişörtüyle yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin otoparktaki 35 EB 763 plakalı hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor. İş yeri sahibinin ihbarı sonrası soruşturma başlatan Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği Ç.T'yi aynı gün Narlıdere'de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçlarından 18 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bağış Balçova Eylül İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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