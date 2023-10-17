Balçova Belediyesi İlkokul Öğrencilerine Beslenme Çantası Dağıtıyor

Balçova Belediyesi, ilkokul birinci sınıfa giden ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara beslenme çantası dağıtmaya başladı. Beslenme çantalarında; Balçova Üretici Kadın Kooperatifindeki kadınlar tarafından yapılan anne poğaçaları, meyve ve süt bulunacak.

Balçova Belediyesi, ilkokul birinci sınıfa giden ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara beslenme çantası dağıtmaya başladı. Beslenme çantalarında; Balçova Üretici Kadın Kooperatifindeki kadınlar tarafından yapılan anne poğaçaları, meyve ve süt bulunacak.

Her çocuğun en az bir öğün sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' projesi, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerindeki belediyelerde de uygulanmaya başlandı.

Balçova Belediyesi de "Başkan anneden mini mini birlere anne poğaçası" sloganıyla, 1'inci sınıfa başlayan ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara bir öğün ücretsiz beslenme uygulamasını hayata geçirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı

'Beslenme Saati' uygulamasının Türkiye'ye yayılması amacıyla proje elçisi olan Selvi Kılıçdaroğlu, uygulamayı yerinde görmek ve ilk beslenme çantalarını hazırlamak amacıyla İzmir'in Balçova ilçesine geldi. Balçova Kadın Kooperatifinde kadınlarla sohbet eden Selvi Kılıçdaroğlu, daha sonra; TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu ve CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ile birlikte beslenme çantalarının paketlenmesine yardım etti. Beslenme çantalarında; Balçova Üretici Kadın Kooperatifindeki kadınlar tarafından yapılan anne poğaçaları, meyve ve sütün yer alacağı öğrenildi.

"Bize beslenme desteği için başvuran 250 ailemiz oldu"

İlçedeki çocukları başta eğitim olmak üzere birçok konuda desteklediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Çocuklarımızın en az bir öğün sağlıklı beslenmesi bu projeyi başlattık. Sağlıklı beslenebilmeleri için de kadın kooperatifimizdeki anneler kendi elleriyle poğaçalar ve kekler yapacaklar. İlçemizde bu sene ilkokula başlayan 650 öğrenci var. Bize beslenme desteği için başvuran 250 ailemiz oldu. Duyurumuzu kısa süre önce yaptık. Bir haftada 250 kişi oldu. Artan ekonomik kriz ile sayının daha çok artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Projenin Balçova'da başlamasından dolayı memnuniyetini ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu da, "Ülkemizde; geçim sıkıntısı, zorluklar özellikle çocukların beslenmesini çok etkiliyor. Aslında devlet politikası olması gereken bu uygulamayı şu anda CHP'li belediyeler yapıyor. Hepimiz biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimiz, bizi yönetecek olan kişiler, ülkemizi yaşatacak olan kişiler. Onun için beslenmeleri, yeterli gıdayı almaları çok önemli. Maalesef çoğunluk fakirlik bile değil artık derin yoksulluk dediğimiz kesimin içinde. O nedenle muhakkak takviye edilmesi gerekiyor. Balçova'da yiyeceklerin kadınlar tarafından yapılması da bence çok önemli. Ailelerimiz bu sayede çocuklarının sağlıklı gıda yediğinden emin olabilecek. Dilerim ki bu proje daha da yaygınlaşır ve bütün çocuklarımızı kapsar" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da, 'Beslenme Saati' uygulamasına katılımlarından ötürü Balçova Belediyesini kutlayarak, "Beslenme en temel haklardan birisidir. Çocukların sağlıklı beslenmesi onların gelişimi için en önemli faktörlerin başında gelir. Bu nedenle sosyal devlet olmanın bir gereği olarak tüm devlet okullarında çocuklarınıza en azından bir öğün beslenme desteği vermek zorundasınız" şeklinde konuştu. - İZMİR