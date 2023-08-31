Balçova'da Uluslararası Halk Dansları Festivali Gala Gecesi

Balçova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin Gala Gecesi birleşince muhteşem bir coşku yaşandı. Binlerce Balçovalı Zafer Kortejinde marşlar söyleyerek yürürken, yabancı konukların gösterileri izleyenleri mest etti. Ulu Önder Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" vecizesi hayat bulduğu gecede Porto Rikolular halay çekti, Meksikalılar ve Almanlar horon tepti.

Balçova Belediyesi ve Ege Folklor Eğitim Merkezi (EFEM) işbirliği ile bu yıl 14.'sü düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali Gala Gecesi Balçova'da muhteşem bir coşkuya sahne oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları ile birleştirilen program, Ata Caddesi'ndeki kortejle başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ednan Arslan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Hicran Helezür, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve festivale katılan ekipler Ata Caddesi'nden yürüyüşe başladı. Genç, yaşlı kadın, erkek, çocuk binlerce Balçovalı'nın da eşlik ettiği kortej, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kadar marşlar söyleyerek yürüdü. Zafer Kortejine ve konuk ülke ekiplerine sevgi gösterilerinde bulunan Balçovalılar, evlerinin balkonundan ve yol kenarından alkış yağmuru ve meşalelerle ile destek oldu.

"Çocuklarımıza miras bırakacağız"

Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin Gala Gecesinde; Meksika, Portekiz, Porto Riko, Almanya, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ev sahibi ülke Türkiye olarak Balçova Belediyesi Efem Gençlik ve Spor Kulübü ekipleri, birbirilerinden güzel yerel oyunları ile Balçovalılara muhteşem bir gece yaşattı. Özellikle konuk ülke ekiplerinin üç günlük festival süresince öğrenip sahneledikleri Anadolu Oyunları izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Porto Rikolular halay çekti, Meksikalılar ve Almanlar horon tepti. Katılımcı ülke ekiplerine çiçek ve plaket sunduktan sonra teşekkür konuşması yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bizlerin sadece bir Ulusal Bayramı kutladığımızı ve bu kutlamalardan bir süre sonra vazgeçeceğimizi düşünüyorlar. Oysa ki şunu bilmeleri gerekiyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve O'nun Kahraman Silah Arkadaşları ile birlikte kurduğu Cumhuriyet'i sonsuza kadar koruyup, yüceltmeye and içtik. Kahramanlıklarla dolu tarihimizi her yıl daha büyük coşkuyla kutlayarak Çocuklarımıza miras bırakacağız. Bu vesile ile bu akşam konuğumuz olan dost ve kardeş ülkeleri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta Barış, Cihanda Barış ilkesi ile ağırlamaktan çok mutlu olduk" dedi. - İZMİR