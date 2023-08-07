İzmir'de beton mikseri kaza görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kullandığı 6 ton fazla yükü olduğu belirlenen beton mikserinin demir bariyerleri aşıp 15 metre yüksekten metro inşaatına düşmesiyle şoförü Erdoğan Yeşil'in (44) öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yeşil'in ailesi ise aracın fazla yüklü olması ile izinsiz ve normalden daha uzun mesai yaptırıldığı iddiasıyla firma yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan Yeşil, 6 Haziran'da saat 20.00 sıralarında, kullandığı 10 AIH 836 plakalı beton mikserinin direksiyon hakimiyetini, Narlıdere'den Limontepe yönüne giderken İzmir Çevreyolu'nda Balçova Viyadüğü'nde kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri yolun sol tarafındaki demir bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaatı sahasına uçtu. Evli ve 2 çocuk babası Yeşil, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, beton mikserinin yüklü ağırlığının 32,7 ton olması gerekirken, 38,7 ton olduğunu belirlendi. İncelemede, ayrıca mikserin kadranının 60 kilometre hızda kaldığı görüldü.