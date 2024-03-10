DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Balçova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Balçova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Balçova Belediye Başkan Adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BURCU MUZAFFER YERELİ KİMDİR?

Burcu Muzaffer Yereli, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Balçova belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BALÇOVA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Balçova adayı belli oldu. DEVA Partisi Balçova Belediye Başkan Adayı Burcu Muzaffer Yereli oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.