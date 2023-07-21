İzmir'de Kaçak Su Avcıları Yakalandı

İzmir'in Balçova ve Çiğli ilçelerinde kaçak su avcılığı yapan şüpheliler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde bulunan kaçak av malzemeleri ve tekneler kamuya geçirildi.

İzmir'in Balçova ve Çiğli ilçesinde kaçak su avcılığı yapan şüpheliler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 20 Temmuz Perşembe günü İzmir Körfezi İnciraltı Kent Ormanı bölgesinde yasa dışı olarak avlanan şüphelileri tespit etti. Kaçak av sonucu elde edildiği anlaşılan 48 çuval (bin 400 kilogram) kara ve kıllı midye ile Tuzla bölgesinde yasa dışı balık yemi ve su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen biri 5 metre diğeri 6 metre boyundaki 2 adet isimsiz tekneye "İzmir Valiliği Yasa Dışı Su Ürünleri ile Mücadele Protokolü" çerçevesinde el konuldu.

Faaliyetlerde, teknelerin üzerinde bulunan 3 adet su motoru, 5 adet yem havuzu, 7 adet sepet, 10 metre hortum ve 100 metre pinter ağının mülkiyeti de kamuya geçirildi. - İZMİR