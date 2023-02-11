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YURTDIŞINA KAÇIRILMAYA ÇALIŞILAN 677 TARİHİ ESER YAKALANDI

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YURTDIŞINA KAÇIRILMAYA ÇALIŞILAN 677 TARİHİ ESER YAKALANDI

İZMİR'in Balçova ilçesinde bir TIR'a düzenlenen operasyonda yurt dışında müzayedelerde yüksek bedellerle satışı yapılmak üzere yurtdışına çıkarılmaya çalışılan 677 tarihi eser ele geçirildi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde bir TIR'a düzenlenen operasyonda yurt dışında müzayedelerde yüksek bedellerle satışı yapılmak üzere yurtdışına çıkarılmaya çalışılan 677 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerden toplanan tarihi eserlerin TIR içerisine zulalanarak İngiltere'ye götürüleceğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Balçova'da durdurulan TIR'da yapılan aramada Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait çoğunluğu sikke 677 tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında D.A.M. gözaltına alındı. Yakalanan eserlerin İngiltere'de müzayedelerde açık arttırma usulü yaklaşık olarak adetleri 5 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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