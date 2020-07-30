Son dakika haber: Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselen son takım oldu
Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
30.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:49
TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
(İHA)
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Kaynak: İHA