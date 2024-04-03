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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı

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Süper Lig'de sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 kazanarak puanını 82'ye yükseltti.

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 20 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Fenerbahçe, ligin 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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