Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Hari Vukas: 'İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Hari Vukas: "İstediğimiz oyunu sahaya yansıttık"

ADANA - Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Y. Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kalemizi savunmayı bildik, istediğimiz oyunu sahaya yansıttık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Adana Demirspor kuvvetli ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Bu maçta sahada ruhumuzu ve oyun gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Bunu ilk yarı özelinde yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar ürettik ancak ne yazık ki gol bulamadık. Rakip de çok pozisyon buldu. Özellikle son 15-20 dakika epey zorlandık ve acı çektik. Aynı zamanda kalemizi savunmayı da bildik. Bugünkü maçın skoru gerçekten adil bir sonuçtu. Bu ligde kazanılan her puan bir kazanç. Sadece beraberlik değil, özellikle ilk yarıdaki oyunumuzdan dolayı bunu söylüyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Kayserispor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig'deki ilk yabancı hakem kim? Mario Melero Lopez kimdir? Hakan Hatipoğlu elendi mi? Hakan Hatipoğlu neden yok? Şekip Mosturoğlu kimdir? Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Başkanlığa aday mı? Evren Barış Yavuz kimdir? Evren Barış Yavuz kaç yaşında, nereli mesleği ne? Korkma Ben Yanındayım 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Korkma Ben Yanındayım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kardeşlerim 125. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK-SAM maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Samsunspor maçı CANLI izle! 13 Nisan Beşiktaş Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mallorca Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Mallorca Real Madrid hangi kanalda, şifresiz mi? Torino Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Torino Juventus hangi kanalda, şifresiz mi? Altay Çorum maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Çorum hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title